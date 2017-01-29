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Народная программа президента ─ в действии. Сотрудничество с Россией и реализация пунктов предвыборной программы – это не просто лозунги. График визита в Москву рабочей группы во главе с Вадимом Красносельским крайне насыщен и динамичен. Причем все вопросы – главные.
Неприятный прецедент. 28 января 2017-го года по прилете из служебной командировки в столицу Российской Федерации в аэропорту города Кишинева пограничной полицией РМ был необоснованно задержан и подвергнут дополнительному досмотру министр промышленности и регионального развития ПМР Николай Глига.
Правила дорожного движения изменились. Вернулись старые добрые 60 км/час по городу. Центр столицы и некоторые другие участки освободили от запрещающих знаков. А документы будут проверять только на стационарных постах ГАИ. Разработаны также положения «автогражданки».
Боевая подготовка – на высоком уровне. В Приднестровье прошли военные сборы танковых экипажей. Главная цель – оценить практические навыки и знания личного состава. Солдаты службы по призыву, командиры танков, механики-водители и наводчики и днем и ночью на боевом посту.
С сессии на бал. Во Дворце Республики студенты с размахом отметили Татьянин день. В костюмах и платьях прошлых веков юноши и девушки кружились в вальсе.
Покажи мне, как ты пишешь, и я скажу, кто ты. Психологи уверены, почерк ─ лакмусовая бумажка характера человека. 23 января отмечается День почерка. Дата выбрана не случайно. В этот день родился известный американский государственный деятель Джон Хэнкок.
В ходе рабочего визита в Москву глава нашего государства Вадим Красносельский встретился со спецпредставителем президента России по Приднестровью Дмитрием Рогозиным.
Народная программа Вадима Красносельского - это программа «Единой России». Как показывает время, это не просто предвыборный тезис.
О проблематике экспорта приднестровских грузов в Россию шла речь и на встрече председателя Государственного таможенного комитета Приднестровья Виталия Нягу с руководителем федеральной таможенной службы Российской Федерации Владимиром Булавиным.
Вопросы социального и политического характера поднимались также в ходе встречи президента Вадима Красносельского с лидером либерально-демократической партии Владимиром Жириновским.