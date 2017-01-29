Покажи мне, как ты пишешь, и я скажу, кто ты. Психологи уверены, почерк ─ лакмусовая бумажка характера человека. 23 января отмечается День почерка. Дата выбрана не случайно. В этот день родился известный американский государственный деятель Джон Хэнкок.