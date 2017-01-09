В Слободзейском районе в пунктах обогрева пока без обращений, на дежурстве – Штаб гражданской защиты. Об этом сообщили на аппаратном совещании у главы района. Ситуацию на дорогах, а также другие последствия снежных заносов обсуждали сегодня.