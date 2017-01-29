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Боевик - 30/01/17

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Документальный фильм

Теория Заговора

07:10

Традиций каре не унеск

Традиций каре не унеск - 30/01/17

07:30

Утро. Lite

Утро. Lite - 30/01/17

08:30

ВОВРЕМЯ. Итоги недели

ВОВРЕМЯ. Итоги недели - 30/01/17

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Традиций каре не унеск - 29/01/17

29.01

Традиций каре не унеск: Традиций каре не унеск - 29/01/17

Утро. Lite / Как стать полиглотом?

29.01

Утро. Lite: Утро. Lite - 29/01/17

Утро. Lite / Кружок судомоделирования

29.01

Утро. Lite: Утро. Lite - 29/01/17

Утро. Lite / Зачем люди окунаются в прорубь?

29.01

Утро. Lite: Утро. Lite - 29/01/17

Утро. Lite / День рождения автомобиля

29.01

Утро. Lite: Утро. Lite - 29/01/17

Утро. Lite / Как создать объемную аппликацию из бумаги

29.01

Утро. Lite: Утро. Lite - 29/01/17

Традиций каре не унеск - 29/01/17
Утро. Lite / Как стать полиглотом?
Утро. Lite / Кружок судомоделирования
Утро. Lite / Зачем люди окунаются в прорубь?
Утро. Lite / День рождения автомобиля
Утро. Lite / Как создать объемную аппликацию из бумаги

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01.02
Палач. 2 серия
01.02
Палач. 1 серия (повтор)
31.01
Красиво жить не запретишь
01.02
Вечное свидание
04.02
Киномарафон
03.02
Палач. 4 серия

Новости

Итоги визита приднестровской делегации в Москву: встречи, проекты, договорённости

Итоги визита приднестровской делегации в Москву: встречи, проекты, договорённости

29/01/2017 - 21:39
Политика/Президент

Народная программа президента ─ в действии.  Сотрудничество с Россией и реализация пунктов  предвыборной программы  – это не просто лозунги. График визита в Москву рабочей группы во главе с Вадимом Красносельским крайне насыщен и динамичен. Причем все вопросы – главные.

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Николай Глига был необоснованно задержан и подвергнут дополнительному досмотру

Николай Глига был необоснованно задержан и подвергнут дополнительному досмотру

29/01/2017 - 21:35
Другие новости

Неприятный прецедент. 28 января 2017-го года по прилете из служебной командировки в столицу Российской Федерации в аэропорту города Кишинева пограничной полицией РМ был необоснованно задержан и подвергнут дополнительному досмотру министр промышленности и регионального развития ПМР Николай Глига.

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Правильно о правилах

Правильно о правилах

29/01/2017 - 21:32
Общество

Правила дорожного движения изменились. Вернулись старые добрые 60 км/час по городу. Центр столицы и некоторые другие участки освободили от запрещающих знаков. А документы будут проверять только на стационарных постах ГАИ. Разработаны также положения «автогражданки».

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Броня крепка

Броня крепка

29/01/2017 - 21:25
Другие новости

Боевая подготовка – на высоком уровне. В Приднестровье прошли военные сборы танковых экипажей. Главная цель – оценить практические навыки и знания личного состава. Солдаты службы по призыву, командиры танков, механики-водители и наводчики и днем и ночью на боевом посту.

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Татьянин день

Татьянин день

29/01/2017 - 21:20
Общество

С сессии на бал. Во Дворце Республики студенты с размахом отметили Татьянин день. В костюмах и платьях прошлых веков юноши и девушки кружились в вальсе.

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Почерк жизни

Почерк жизни

29/01/2017 - 21:13
Другие новости

Покажи мне, как ты пишешь, и я скажу, кто ты. Психологи уверены, почерк ─ лакмусовая бумажка характера человека. 23 января отмечается День почерка. Дата выбрана не случайно. В этот день родился известный американский государственный деятель Джон Хэнкок.

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В Москве Вадим Красносельский встретился с Дмитрием Рогозиным

В Москве Вадим Красносельский встретился с Дмитрием Рогозиным

27/01/2017 - 22:30
Политика/Президент

В ходе рабочего визита в Москву глава нашего государства Вадим Красносельский встретился со спецпредставителем президента России по Приднестровью Дмитрием Рогозиным.

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В Москве президент и депутаты Верховного Совета ПМР встретились с Сергеем Железняком

В Москве президент и депутаты Верховного Совета ПМР встретились с заместителем председателя Госдумы Сергеем Железняком

27/01/2017 - 22:26
Политика/Президент

Народная программа Вадима Красносельского - это программа «Единой России». Как показывает время, это не просто предвыборный тезис.

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Руководители таможенных служб РФ и ПМР обсудили проблемы экспорта приднестровских грузов

Руководители таможенных служб РФ и ПМР обсудили проблемы экспорта приднестровских грузов

27/01/2017 - 22:23
Экономика

О проблематике экспорта приднестровских грузов в Россию шла речь и на встрече председателя Государственного таможенного комитета Приднестровья Виталия Нягу с руководителем федеральной таможенной службы Российской Федерации Владимиром Булавиным.

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Вопросы социального и политического характера обсудили на встрече с Владимиром Жириновским

Вопросы социального и политического характера обсудили на встрече с Владимиром Жириновским

27/01/2017 - 22:16
Политика/Президент

Вопросы социального и политического характера поднимались также в ходе встречи президента Вадима Красносельского с лидером либерально-демократической партии Владимиром Жириновским.

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