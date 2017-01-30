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Соучредителями государственных СМИ станут Верховный Совет и Правительство. Соответствующие изменения в Закон о средствах массовой информации были внесены на пленарном заседании парламента.
Все для удобства пешеходов и водителей. Но не в ущерб безопасности. Власти Бендер работают над улучшением транспортной инфраструктуры города. Об этом говорили на первом заседании рабочей комиссии.
Задержаны с поличным. Двое жителей Григориопольского района оказались вымогателями. Их жертвой стал 28-летний мужчина. За помощью он обратился в правоохранительные органы.
В Дубоссарском районе началась аттестация учебных заведений. На днях своеобразный экзамен за пятилетний период деятельности сдавала одна из старейших школ города – молдавская общеобразовательная №3.
Представлять интересы столицы Приднестровья в России будет президент Академии наук социальных технологий и местного управления - Владимир Патрушев. Российский профессор, доктор социологических наук посетил Тирасполь и встретился с главой города Олегом Довгополом.
27 кубометров бесплатно газа в течение года и еще по 140 кубов ежемесячно в течение отопительного сезона. Верховный Совет принял поправки в закон о бюджете, в соответствии с которыми социально уязвимым слоям населения будут предоставлены льготы на голубое топливо.
Шаги навстречу бизнесу. Депутаты Верховного Совета воплощают в жизнь меры по поддержке малых предпринимателей. Уже приняты законопроекты, которые освобождают от платы за патенты членов многодетных семей.
Заболеваемость высокая, практически достигнут эпидемиологический порог. Рост отмечается во всех районах республики. В столице закрыты 5 детсадовских групп.
Верховный Совет одобрил отставку председателя Арбитражного суда Приднестровья. Накануне Мария Мельник направила в адрес законодательного органа заявление о сложении полномочий. Досрочную отставку Мельник принял и глава государства.
Поразить мишени, знать технические характеристики вооружения и уметь перевести бронемашину с походного положения в боевое. На протяжении сегодняшних суток танкисты отрабатывают навыки стрельбы по условному противнику.