Зима по факту, а не только по календарю. Неделя выдалась сложной. Борьба с непогодой – на первом плане. Даже там, где снег – экзотика. В Италии закрыты автострады, замерзли сразу несколько знаменитых фонтанов в Риме. В Альпах температура опускалась до минус 27.