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Разработка единого механизма государственных расходов. Это задача максимум для участников рабочей группы по работе над проектом концепции бюджетной и налоговой политики на 2018 год и среднесрочную перспективу.
Рыбницкий диагностический центр снова войдет в состав центральной районной больницы. По словам врачей, такое слияние призвано улучшить качество медицинского обслуживания. Сейчас в медицинском учреждении оказывают медицинскую помощь только на бесплатной основе.
Работать не на количество, а на качество. И больше внимания - профилактике преступлений. Президент Приднестровья принял участие в коллегии министерства внутренних дел.
В Дубоссарах появится Общественный совет предпринимателей. Такое решение было принято на встрече главы госадминистрации с бизнесменами. 2017-й - Год предпринимательства. На встрече говорили, государство намерено оказать содействие и поддержку всем, кто желает развивать свое дело.
Контракты подписаны, первый проект уже практически завершен. Реконструкцию оросительных систем Приднестровья обсудили в министерстве сельского хозяйства. Его посетили гости из России - непосредственные разработчики программы. Какие изменения планируется в нее внести и почему.
Его называют живой легендой, а он смущённо улыбается и продолжает творить. В картинной галерее Дубоссар открылась персональная выставка заслуженного художника республики Анатолия Колчака. Ученик знаменитого Фойницкого, он сам стал наставником для многих выдающихся художников современности.
От лагеря для немецких военнопленных до современной колонии строгого режима. Такова история учреждения исполнения наказания №2. В конце января колония отметит свое 70-летие. В канун юбилея здесь открыли тренажерный зал для сотрудников. О праздниках и буднях режимного объекта.
Медицина будет бесплатной. Пока только для некоторых льготников. На совещании у главы государства обсудили реформу лечебно-диагностических центров, оказание медицинских услуг ветеранам и другие актуальные вопросы здравоохранения.
Последние штрихи перед запуском. В Рыбнице готовятся к открытию противотуберкулезного диспансера, построенного по линии АНО «Евразийская интеграция».
Текстиль, машиностроение и пищевая промышленность. В министерстве экономики делегация из Италии пообщалась с представителями крупного бизнеса Приднестровья. Говорили о перспективах сотрудничества.