Скоро в эфире

06:45

Документальный фильм

Теория Заговора

07:30

Утро. Lite

Утро. Lite - 06/02/17

08:30

ВОВРЕМЯ. Итоги недели

ВОВРЕМЯ. Итоги недели - 06/02/17

09:30

Криминал, детектив

Палач. 4 серия (повтор)

10:25

Документальный фильм

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Программа "ВОВРЕМЯ. Итоги недели" - 05/02/17

05.02

ВОВРЕМЯ. Итоги недели: ВОВРЕМЯ. Итоги недели - 05/02/17

Возобновить, нельзя остановить. Переговорный процесс снова в центре внимания. В Приднестровье прошли встречи с  дипломатами. Укрепление связей и работа на перспективу.

Утро. Lite / Зачем нужен сон?

05.02

Утро. Lite: Утро. Lite - 05/02/17

Утро. Lite / Вредно ли много лежать на диване?

05.02

Утро. Lite: Утро. Lite - 05/02/17

Утро. Lite / Cан чин - легендарный комплекс подготовки бойцов карате

05.02

Утро. Lite: Утро. Lite - 05/02/17

Утро. Lite / Детский опрос: почему февраль самый короткий месяц?

05.02

Утро. Lite: Утро. Lite - 05/02/17

Утро. Lite / Опрос: чем Приднестровье интересно туристам?

05.02

Утро. Lite: Утро. Lite - 05/02/17

Программа "ВОВРЕМЯ. Итоги недели" - 05/02/17
Утро. Lite / Зачем нужен сон?
Утро. Lite / Вредно ли много лежать на диване?
Утро. Lite / Cан чин - легендарный комплекс подготовки бойцов карате
Утро. Lite / Детский опрос: почему февраль самый короткий месяц?
Утро. Lite / Опрос: чем Приднестровье интересно туристам?

Фильмы скоро

07.02
Палач. 6 серия
08.02
Женщина с лилиями
08.02
Пушкин: Последняя дуэль
07.02
Моя безумная семья
11.02
Киномарафон - 11/02/17
07.02
Мисс Конгениальность 2: Прекрасна и опасна

Новости

Зарубежные делегации в Приднестровье. Количество равно качество?

Зарубежные делегации в Приднестровье. Количество равно качество?

05/02/2017 - 21:38
Политика/Президент

Переговорный процесс снова в центре внимания. Приднестровье посетили сразу несколько иностранных делегаций. Глава миссии ОБСЕ в Молдове, Чрезвычайный и Полномочный посол Украины в республике Молдова, делегация Посольства Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии.

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Приднестровье на пороге реформ

Приднестровье на пороге реформ

05/02/2017 - 21:28
Экономика

Попросили о помощи и не услышали «нет». Приднестровская делегация подробно рассказала российским коллегам о ситуации в республике. Экономика Приднестровья находится в кризисе уже третий год. В 2017-м проект бюджета был представлен в парламент с огромным дефицитом по социально защищенным статьям.

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Все для людей. Социальные договоренности в действии

Все для людей. Социальные договоренности в действии

05/02/2017 - 21:24
Общество

Помогут и словом, и делом. Приднестровцы смогут бесплатно лечиться в России. Высокотехнологичная медицинская помощь будет доступна как для обладателей российского гражданства, так и для наших земляков с приднестровским паспортом.

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Эпидемическая ситуация по ОРВИ

Эпидемическая ситуация по ОРВИ

05/02/2017 - 21:10
Здравоохранение

Гриппуем всей республикой. По данным минздрава, только за последнюю неделю зарегистрировано 3 200 случаев острых респираторных вирусных инфекций, 4 случая - гриппа, 134 - пневмонии. Рост заболеваемости отмечается в Григориопольском, Каменском, Рыбницком районах.

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В республике контролируется популяция диких животных

В республике контролируется популяция диких животных

05/02/2017 - 20:53
Другие новости

Сезон охоты открыт. Удивительное занятие человечества. Если в глубокой древности это был единственный способ добыть еду, то спустя тысячи лет охота стала дорогим хобби, клубным развлечением. И доступ к нему открыт только избранным.

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Спортивный клуб «Богатырь» отметил 40-летие

Спортивный клуб «Богатырь» отметил 40-летие

05/02/2017 - 20:51
Спорт

Более 150 комплектов наград. Клуб «Богатырь» решил отпраздновать 40-летний юбилей с размахом. В открытом чемпионате по карате приняли участие спортсмены из Приднестровья, Молдовы, Украины и Румынии. Около 200 спортсменов. Самым юным каратистам едва исполнилось четыре года.

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Приднестровье посетил глава миссии ОБСЕ от Австрии Себастьян Курц

Приднестровье посетил глава миссии ОБСЕ от Австрии Себастьян Курц

04/02/2017 - 21:00
Внешняя политика

4 февраля с официальным визитом Приднестровье посетил новый глава миссии ОБСЕ. Около 13 часов дня дипломатический кортеж пересек границу нашей республики, откуда направился прямиком в Тирасполь, где Себастьян Курц встретился с президентом Приднестровья Вадимом Красносельским.

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Председатель ОБСЕ: «Мы сфокусированы на решении приднестровского вопроса»

Председатель ОБСЕ: «Мы сфокусированы на решении приднестровского вопроса»

04/02/2017 - 20:53
Молдо-приднестровское урегулирование

«Мы сфокусированы на решении приднестровского вопроса». Так действующий Председатель ОБСЕ прокомментировал свой визит в Молдову и Приднестровье, который, к слову, стал первым для нового председательства.

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Вадим Красноселький лично встретился с гражданами

Вадим Красноселький лично встретился с гражданами

03/02/2017 - 22:01
Политика/Президент

Помощь с трудоустройством, выделением денег на сложную медицинскую процедуру за рубежом или оказание содействие в развитии патриотизма у молодого поколения. Вадим Красносельский встретился с жителями республики. О чем просили помочь главу государства люди?

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Тарифы на грузоперевозки по железной дороге

Тарифы на грузоперевозки по железной дороге

03/02/2017 - 21:53
Экономика

Тарифы на грузоперевозки по железной дороге. Эта тема не первый год вызывает жаркие споры у аграриев, промышленников и руководства ПЖД. В минэкономразвитии обсудили деликатный для приднестровских предприятий вопрос.

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