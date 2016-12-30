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Более 4,5 тысяч выездов, более десятка спасенных жизней, спасенное имущество на сумму более 13 млн рублей - заслуга наших спасателей в этом году. Служба, созданная 8 лет назад, за время существования доказала свою эффективность и необходимость.
Назначен министр просвещения. Глава государства подписал соответствующий указ. Коллективу ведомства представили нового руководителя.
Памятная доска в честь Героя Советского Союза, легендарного летчика-истребителя Николая Константиновича Шутта, сегодня была установлена на здании дома, где жил ветеран Великой Отечественной.
В Объединённой контрольной комиссии уже стало традицией в канун Нового года, объезжать миротворческие посты для того, чтобы поздравить военнослужащих с праздником. Представители России, Приднестровья и Молдовы посетили сразу 4 объекта в центральной Зоне безопасности.
Музыка американских и русских современных композиторов, зарисовки с Кубы и всем известные композиции. Завершающий концерт «Новогодний серпантин» государственного симфонического оркестра Приднестровья прошел накануне во Дворце республики.
Накануне Тирасполь оглушил рёв мотоциклов. Приднестровские байкеры и автомобилисты праздничным пробегом проехались по улицам города и передавали новогоднее настроение жителям столицы.
В преддверии Нового года во всех городах Приднестровья прошли Президентские ёлки. Сегодня глава государства поздравил юных бендерчан с наступающим Новым годом. Сказочные персонажи, конкурсы, игры, хороводы создали праздничную атмосферу.
2017 год пройдет под символом огненного петуха. Как подготовиться к встрече Нового года и чего нам ждать от огненного покровителя?
В последние дни перед Новым годом всегда наступает предпраздничная суета, ведущие программы «Утренний fresh» на Радио 1 разбудили всех своих слушателей, чтобы те успели закончить все свои дела перед главным зимним праздником.
В Дубоссарах подвели итоги акции «Напиши письмо Деду Морозу». В этом году подарки накануне праздника получили более 500 юных жителей города и района.