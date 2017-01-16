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18:45

Братья по обмену

1 сезон 1 серия

19:45

Цветные сны

Цветные сны - 16/01/17

20:00

Дайте жалобную книгу

Дайте жалобную книгу - 16/01/17

20:30

ВОВРЕМЯ

ВОВРЕМЯ - 16/01/17

21:00

Нюхач

2 сезон 6 серия

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ЛА ТИМП - 16/01/17

16.01

ЛА ТИМП: ЛА ТИМП - 16/01/17

Программа "ВОВРЕМЯ. Итоги недели" - 15/01/17

15.01

ВОВРЕМЯ. Итоги недели: ВОВРЕМЯ. Итоги недели - 15/01/17

Утро. Lite / История одной фотографии: более 1000 человек на одном снимке

15.01

Утро. Lite: Утро. Lite - 15/01/17

Утро. Lite / Старый Новый год

15.01

Утро. Lite: Утро. Lite - 15/01/17

Утро. Lite / Куда отправиться в путешествие зимой?

15.01

Утро. Lite: Утро. Lite - 15/01/17

Утро. Lite / Опрос на улицах: что делать, чтобы понедельник не был тяжелым?

15.01

Утро. Lite: Утро. Lite - 15/01/17

ЛА ТИМП - 16/01/17
Программа "ВОВРЕМЯ. Итоги недели" - 15/01/17
Утро. Lite / История одной фотографии: более 1000 человек на одном снимке
Утро. Lite / Старый Новый год
Утро. Lite / Куда отправиться в путешествие зимой?
Утро. Lite / Опрос на улицах: что делать, чтобы понедельник не был тяжелым?

Фильмы скоро

20.01
По улицам комод водили...
17.01
Эквилибриум
20.01
Мой единственный
20.01
Премьера на Первом Приднестровском
20.01
Воздушный маршал
19.01
Великолепная семерка

Новости

Новый главный редактор газеты «Приднестровье» – Александр Карасев

Новый главный редактор газеты «Приднестровье» – Александр Карасев

16/01/2017 - 16:04
Другие новости

Кадровые назначения в печатных СМИ республики. Главным редактором газеты «Приднестровье» назначен Александр Карасёв. О каких-либо нововведениях говорить еще рано, признается журналист и отмечает, что все время  газета работала на высоком уровне.

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Памятная доска Виктору Постойкину появится на здании Бендерского художественного колледжа

Памятная доска Виктору Постойкину появится на здании Бендерского художественного колледжа

16/01/2017 - 15:58
Общество

В Бендерах на здании высшего художественного колледжа появится памятная доска Виктору Постойкину – директору и основателю учебного заведения.

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Замена кровли в городской школе Каменки

Замена кровли в городской школе Каменки

16/01/2017 - 15:51
Другие новости

В Каменке в городской школе №2 ведется реконструкция кровли спортзала и пищеблока. Ремонту подлежит более 600 квадратных метров шиферной крыши. На сегодняшний день третья часть работ уже выполнена.

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Подготовка к купаниям в Дубоссарах

Подготовка к купаниям в Дубоссарах

16/01/2017 - 15:45
Общество

В Дубоссарах готовятся отметить один из главных православных праздников – Крещение Господне. В этот день по традиции верующие совершают обряд купания. Как сделать его безопасным, решали в госадминистрации Дубоссарского района.

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Благотворительный концерт в помощь Вячеславу Сироткину

Благотворительный концерт в помощь Вячеславу Сироткину

16/01/2017 - 15:37
Общество

Помочь всем миром. Благотворительный концерт в поддержку Вячеслава Сироткина прошел в Слободзее. Напомним, у 32-летнего мужчины – рак. Срочно требуется операция. Надежду на жизнь подарили в российской клинике. Необходимы средства. Сумма в один миллион российских рублей для семьи неподъемная.

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Сотня лучших из лучших – бал для одаренных детей в Рыбнице

Сотня лучших из лучших – бал для одаренных детей в Рыбнице

16/01/2017 - 15:31
Другие новости

Праздник для самых умных, талантливых и спортивных! В Рыбнице прошел новогодний бал для одаренных детей. В нем приняли участие 100 лучших учеников города и района.

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Слободзейскому казачьему округу – 25 лет

Слободзейскому казачьему округу – 25 лет

16/01/2017 - 12:47
Другие новости

Сохранить историю и культуру. Слободзейскому казачьему округу – 25 лет. Вот уже четверть века казаки чтут свои традиции и воспитывают молодое поколение. В этот день пять человек приняли присягу и поклялись в верности Черноморскому казачеству.

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Слободзейский район готовится к крещенским праздникам

Слободзейский район готовится к крещенским праздникам

16/01/2017 - 12:34
Общество

Подготовка к Крещению в Слободзее и столице, деятельность коммунальщиков в морозы и работа с обращениями жителей – в госадминистрации Слободзейского района прошло аппаратное совещание.

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Учащиеся парканской школы оказали помощь Бендерскому приюту для животных

Учащиеся парканской школы оказали помощь Бендерскому приюту для животных

16/01/2017 - 12:27
Общество

Зимняя стужа беспощадна, особенно к бездомным животным. Бендерский приют для четвероногих в морозы как никогда нуждается в помощи. И она пришла – в лице парканских школьников.

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Как боролись с непогодой в Приднестровье

Как боролись с непогодой в Приднестровье

15/01/2017 - 21:16
Погода

Зима по факту, а не только по календарю. Неделя выдалась сложной. Борьба с непогодой – на первом плане. Даже там, где снег – экзотика. В Италии закрыты автострады, замерзли сразу несколько знаменитых фонтанов в Риме. В Альпах температура опускалась до минус 27.

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