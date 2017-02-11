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Переговорный процесс снова в центре внимания. Приднестровье посетили сразу несколько иностранных делегаций. Глава миссии ОБСЕ в Молдове, Чрезвычайный и Полномочный посол Украины в республике Молдова, делегация Посольства Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии.
Попросили о помощи и не услышали «нет». Приднестровская делегация подробно рассказала российским коллегам о ситуации в республике. Экономика Приднестровья находится в кризисе уже третий год. В 2017-м проект бюджета был представлен в парламент с огромным дефицитом по социально защищенным статьям.
Помогут и словом, и делом. Приднестровцы смогут бесплатно лечиться в России. Высокотехнологичная медицинская помощь будет доступна как для обладателей российского гражданства, так и для наших земляков с приднестровским паспортом.
Гриппуем всей республикой. По данным минздрава, только за последнюю неделю зарегистрировано 3 200 случаев острых респираторных вирусных инфекций, 4 случая - гриппа, 134 - пневмонии. Рост заболеваемости отмечается в Григориопольском, Каменском, Рыбницком районах.
Сезон охоты открыт. Удивительное занятие человечества. Если в глубокой древности это был единственный способ добыть еду, то спустя тысячи лет охота стала дорогим хобби, клубным развлечением. И доступ к нему открыт только избранным.
Более 150 комплектов наград. Клуб «Богатырь» решил отпраздновать 40-летний юбилей с размахом. В открытом чемпионате по карате приняли участие спортсмены из Приднестровья, Молдовы, Украины и Румынии. Около 200 спортсменов. Самым юным каратистам едва исполнилось четыре года.
4 февраля с официальным визитом Приднестровье посетил новый глава миссии ОБСЕ. Около 13 часов дня дипломатический кортеж пересек границу нашей республики, откуда направился прямиком в Тирасполь, где Себастьян Курц встретился с президентом Приднестровья Вадимом Красносельским.
«Мы сфокусированы на решении приднестровского вопроса». Так действующий Председатель ОБСЕ прокомментировал свой визит в Молдову и Приднестровье, который, к слову, стал первым для нового председательства.
Помощь с трудоустройством, выделением денег на сложную медицинскую процедуру за рубежом или оказание содействие в развитии патриотизма у молодого поколения. Вадим Красносельский встретился с жителями республики. О чем просили помочь главу государства люди?
Тарифы на грузоперевозки по железной дороге. Эта тема не первый год вызывает жаркие споры у аграриев, промышленников и руководства ПЖД. В минэкономразвитии обсудили деликатный для приднестровских предприятий вопрос.