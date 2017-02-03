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Помощь с трудоустройством, выделением денег на сложную медицинскую процедуру за рубежом или оказание содействие в развитии патриотизма у молодого поколения. Вадим Красносельский встретился с жителями республики. О чем просили помочь главу государства люди?
Тарифы на грузоперевозки по железной дороге. Эта тема не первый год вызывает жаркие споры у аграриев, промышленников и руководства ПЖД. В минэкономразвитии обсудили деликатный для приднестровских предприятий вопрос.
Свыше 90 миллионов российских рублей. Именно столько выделил в прошлом году Фонд госрезерва на развитие сельхозпредприятий. Кредитование аграриев и работу банка сельхозразвития обсудили на заседании Фонда.
Жители Приднестровья теперь не будут платить за койко-дни, если их направили в больницу не по месту прописки, а неработающим родителям, которые ухаживают за ребенком-инвалидом, будет выплачиваться компенсация. В повестке заседания Правительства – социальные вопросы.
Снова - под ответственность милиции. С 1 февраля в Приднестровье за проведение техосмотра отвечает министерство внутренних дел, соответствующий Указ накануне подписал президент.
Откинув страх и сомнения, они борются с огнем, чтобы спасти жизни. Пожарная помощь – им, как и скорой, главное успеть вовремя и слаженно сработать. Навыки профессионального мастерства пожарные отрабатывают на соревнованиях. В столице за звание лучшего боролись пожарные всей республики.
2 февраля Правительство приняло Постановление, по которому теперь пособия будут выплачиваться неработающим родителям детей-инвалидов. Как именно это будет работать, подробнее расскажет начальник Государственной службы по социальной защите и труду Маргарита Шеметова.
В Румынии бушует эпидемия кори. В 34 округах из 41 более двух тысяч случаев заболевания, 15 детей уже погибли. Все они были не привиты. В соседней Молдове обеспокоены, так как в 2006 году корь уже попадала к ним из Румынии.
Стоимость воды для полива земель сельхозназначения будет снижена. По поручению президента профильные министерства и ведомства работают над реализацией этой программы. Сейчас тариф на воду для крупных сельхозпроизводителей и фермерских хозяйств составляет 90 копеек за кубометр.
Комфорт для пациентов и врачей. Заканчивается реконструкция отделения восстановительного лечения в госпитале инвалидов Великой Отечественной войны.