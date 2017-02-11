Попросили о помощи и не услышали «нет». Приднестровская делегация подробно рассказала российским коллегам о ситуации в республике. Экономика Приднестровья находится в кризисе уже третий год. В 2017-м проект бюджета был представлен в парламент с огромным дефицитом по социально защищенным статьям.