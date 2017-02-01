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Программа "Вовремя" - 31/01/17

31.01

ВОВРЕМЯ: ВОВРЕМЯ - 31/01/17

Инвестиции и экспорт, развитие экономики и социальной сферы республики. В Правительстве подвели итоги командировки в Москву.

ЛА ТИМП - 31/01/17

31.01

ЛА ТИМП: ЛА ТИМП - 31/01/17

ВЧАСНО - 31/01/17

31.01

ВЧАСНО: ВЧАСНО - 31/01/17

Понад двадцять офіційних зустрічей на вищому рівні, десятки домовленостей. Глава держави підбив підсумки візиту в Москву. Розмір та порядок виплати пенсій іноземних держав.

Программа "Вовремя" - 30/01/17

30.01

ВОВРЕМЯ: ВОВРЕМЯ - 30/01/17

Более двадцати официальных встреч, десятки договоренностей. Глава государства подвел итоги визита в Москву. Налаживание и укрепление международных контактов.

Программа "Дайте жалобную книгу" - 30/01/17

30.01

Дайте жалобную книгу: Дайте жалобную книгу - 30/01/17

ЛА ТИМП - 30/01/17

30.01

ЛА ТИМП: ЛА ТИМП - 30/01/17

Программа "Вовремя" - 31/01/17
ЛА ТИМП - 31/01/17
ВЧАСНО - 31/01/17
Программа "Вовремя" - 30/01/17
Программа "Дайте жалобную книгу" - 30/01/17
ЛА ТИМП - 30/01/17

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02.02
Палач. 2 серия (повтор)
03.02
Палач. 4 серия
03.02
Свадебное платье
05.02
Стой! Или моя мама будет стрелять
04.02
Любовь по правилам и без
04.02
Весенняя сказка

Новости

Верховный Совет ПМР посетила делегация из Великобритании и Северной Ирландии

Верховный Совет ПМР посетила делегация из Великобритании и Северной Ирландии

01/02/2017 - 15:39
Внешняя политика

Председатель Верховного Совета Александр Щерба встретился с очередной дипломатической делегацией. Ее возглавила чрезвычайный и полномочный посол Великобритании в Молдове Люси Джойс. По словам дипломата, ее страна заинтересована в продолжении переговорного процесса в существующем формате «5+2».

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Назначен прокурор Тирасполя

Назначен прокурор Тирасполя

01/02/2017 - 15:32
Другие новости

Тираспольскую прокуратуру возглавил Юрий Штирбу. Соответствующий приказ подписал прокурор ПМР. Юрий Штирбу родился в 1974-м году в селе Лунга Дубоссарского района. Высшее юридическое образование получил в Приднестровском госуниверситете. Проходил службу в органах внутренних дел ПМР.

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От идеи – к делу. Спортивный клуб армии обретает реальные черты

От идеи – к делу. Спортивный клуб армии обретает реальные черты

01/02/2017 - 15:22
Общество

Спортивному клубу армии Приднестровья – быть. Министерство обороны воплощает в жизнь инициативу президента.

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Пресс-конференция главы госадминистрации Рыбницкого района

Пресс-конференция главы госадминистрации Рыбницкого района

01/02/2017 - 15:17
Другие новости

Коротко о главном. Так можно охарактеризовать пресс-конференцию главы Рыбницы. Говорили об актуальных вопросах жизни города и района.

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Об итогах поездки представители Правительства рассказали на пресс-конференции

Об итогах поездки представители Правительства рассказали на пресс-конференции

31/01/2017 - 22:01
Политика/Правительство

Инвестиции и экспорт, развитие экономики и социальной сферы республики. Эти и другие немаловажные вопросы обсуждались во время визита приднестровской делегации во главе с президентом в Москву. Об итогах поездки представители Правительства рассказали на пресс-конференции.

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В Москве достигнуты соглашения в сфере здравоохранения, образования, социальной политики

В Москве достигнуты соглашения в сфере здравоохранения, образования, социальной политики

31/01/2017 - 21:55
Политика/Правительство

Приднестровцы могут получить высокотехнологичную медицинскую помощь в России. А квоты на обучение распределяться иначе.

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Российские эксперты помогут Приднестровью сбалансировать бюджет

Российские эксперты помогут Приднестровью сбалансировать бюджет

31/01/2017 - 21:50
Экономика

Сотрудничество между органами власти Приднестровья и Россией только развивается. Об итогах командировки в Москву Александр Мартынов рассказал депутатам Верховного Совета.

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Совещание главы приднестровского Правительства с Ириной Молокановой

Совещание главы приднестровского Правительства с Ириной Молокановой

31/01/2017 - 21:48
Политика/Правительство

Зарплату за декабрь получили все жители Приднестровья. На совещании с председателем Правительства ПМР глава минфина отчиталась о выполнении финансирования социально защищенных статей бюджета.

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Вадим Красносельский поздравил Фарита Мухаметшина с 70-летием

Вадим Красносельский поздравил Фарита Мухаметшина с 70-летием

31/01/2017 - 21:46
Политика/Президент

Сегодня Чрезвычайный и Полномочный Посол РФ в РМ Фарит Мухаметшин отмечает 70-летний юбилей. Президент Приднестровья Вадим Красносельский поздравил дипломата:

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Выборы ректора госуниверситета должны состояться до 30 апреля

Выборы ректора госуниверситета должны состояться до 30 апреля

31/01/2017 - 21:43
Образование

Ректора госуниверситета надо выбирать, а не назначать. Президент Вадим Красносельский напомнил, что этот вопрос поднимается не первый год. Выборы ректора госуниверситета должны состояться до 30 апреля. К этому времени необходимо внести изменения в устав вуза и действующее законодательство.

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