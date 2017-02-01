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Председатель Верховного Совета Александр Щерба встретился с очередной дипломатической делегацией. Ее возглавила чрезвычайный и полномочный посол Великобритании в Молдове Люси Джойс. По словам дипломата, ее страна заинтересована в продолжении переговорного процесса в существующем формате «5+2».
Тираспольскую прокуратуру возглавил Юрий Штирбу. Соответствующий приказ подписал прокурор ПМР. Юрий Штирбу родился в 1974-м году в селе Лунга Дубоссарского района. Высшее юридическое образование получил в Приднестровском госуниверситете. Проходил службу в органах внутренних дел ПМР.
Спортивному клубу армии Приднестровья – быть. Министерство обороны воплощает в жизнь инициативу президента.
Коротко о главном. Так можно охарактеризовать пресс-конференцию главы Рыбницы. Говорили об актуальных вопросах жизни города и района.
Инвестиции и экспорт, развитие экономики и социальной сферы республики. Эти и другие немаловажные вопросы обсуждались во время визита приднестровской делегации во главе с президентом в Москву. Об итогах поездки представители Правительства рассказали на пресс-конференции.
Приднестровцы могут получить высокотехнологичную медицинскую помощь в России. А квоты на обучение распределяться иначе.
Сотрудничество между органами власти Приднестровья и Россией только развивается. Об итогах командировки в Москву Александр Мартынов рассказал депутатам Верховного Совета.
Зарплату за декабрь получили все жители Приднестровья. На совещании с председателем Правительства ПМР глава минфина отчиталась о выполнении финансирования социально защищенных статей бюджета.
Сегодня Чрезвычайный и Полномочный Посол РФ в РМ Фарит Мухаметшин отмечает 70-летний юбилей. Президент Приднестровья Вадим Красносельский поздравил дипломата:
Ректора госуниверситета надо выбирать, а не назначать. Президент Вадим Красносельский напомнил, что этот вопрос поднимается не первый год. Выборы ректора госуниверситета должны состояться до 30 апреля. К этому времени необходимо внести изменения в устав вуза и действующее законодательство.