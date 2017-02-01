Ректора госуниверситета надо выбирать, а не назначать. Президент Вадим Красносельский напомнил, что этот вопрос поднимается не первый год. Выборы ректора госуниверситета должны состояться до 30 апреля. К этому времени необходимо внести изменения в устав вуза и действующее законодательство.