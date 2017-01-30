Скоро в эфире

14:30

Спорт-ревю

Спорт-ревю - 26/01/17

15:00

ВОВРЕМЯ

ВОВРЕМЯ - 26/01/17

15:20

Мисс Марпл

20 серия (продолжение)

16:25

Пингвины Мадагаскара

2 сезон 9 серия

17:00

ВЧАСНО

ВЧАСНО - 26/01/17

Вся программа передач

Новое видео

Программа "Вовремя" - 25/01/17

25.01

ВОВРЕМЯ: ВОВРЕМЯ - 25/01/17

Народная программа в действии. Социально уязвимым гражданам предоставят по тысяче кубометров бесплатного газа. Шаги навстречу бизнесу.

Программа "Спорт-ревю" - 25/01/17

25.01

Спорт-ревю: Спорт-ревю - 25/01/17

ЛА ТИМП - 25/01/17

25.01

ЛА ТИМП: ЛА ТИМП - 25/01/17

ВЧАСНО - 25/01/17

25.01

ВЧАСНО: ВЧАСНО - 25/01/17

У Рибниці відкрився протитуберкульозний диспансер. Дев’ятий соціальній об’єкт, побудований за лінією Євразійської інтеграції. Як вивести придністровські шахти з кризи?

Программа "Вовремя" - 24/01/17

24.01

ВОВРЕМЯ: ВОВРЕМЯ - 24/01/17

В Рыбнице открылся противотуберкулезный диспансер, построенный по линии «Евразийской интеграции». Прописка и регистрация по упрощенной схеме. Указ президента в действии.

Программа "Крупным планом". Анатолий Колчак - 24/01/17

24.01

Крупным планом: Анатолий Колчак - 24/01/17

Программа "Вовремя" - 25/01/17
Программа "Спорт-ревю" - 25/01/17
ЛА ТИМП - 25/01/17
ВЧАСНО - 25/01/17
Программа "Вовремя" - 24/01/17
Программа "Крупным планом". Анатолий Колчак - 24/01/17

Фильмы скоро

29.01
Классика кино на Первом Приднестровском
30.01
Боевик - 30/01/17
28.01
Шоу начинается
29.01
Нестерка
28.01
Быть Джоном Малковичем
26.01
Прости за любовь

Новости

Соучредителями государственных республиканских СМИ будут Верховный Совет и Правительство

Соучредителями государственных республиканских СМИ будут Верховный Совет и Правительство

26/01/2017 - 12:21
Другие новости

Соучредителями государственных СМИ станут Верховный Совет и Правительство. Соответствующие изменения в Закон о средствах массовой информации были внесены на пленарном заседании парламента.

подробнее
В Бендерах работают над планом развития дорожной отрасли

В Бендерах работают над планом развития дорожной отрасли

26/01/2017 - 12:18
Другие новости

Все для удобства пешеходов и водителей. Но не в ущерб безопасности. Власти Бендер работают над улучшением транспортной инфраструктуры города. Об этом говорили на первом заседании рабочей комиссии.

подробнее
Вымогатели задержаны с поличным

Вымогатели задержаны с поличным

26/01/2017 - 12:16
Происшествия

Задержаны с поличным. Двое жителей Григориопольского района оказались вымогателями. Их жертвой стал 28-летний мужчина. За помощью он обратился в правоохранительные органы.

подробнее
В Дубоссарском районе началась аттестация учебных заведений

В Дубоссарском районе началась аттестация учебных заведений

26/01/2017 - 12:14
Образование

В Дубоссарском районе началась аттестация учебных заведений. На днях своеобразный экзамен за пятилетний период деятельности сдавала одна из старейших школ города – молдавская общеобразовательная №3.

подробнее
Владимир Патрушев - официальный представитель Тирасполя в России

Владимир Патрушев - официальный представитель Тирасполя в России

25/01/2017 - 21:49
Общество

Представлять интересы столицы Приднестровья в России будет президент Академии наук социальных технологий и местного управления - Владимир Патрушев. Российский профессор, доктор социологических наук посетил Тирасполь и встретился с главой города Олегом Довгополом.

подробнее
Верховный Совет принял закон о бесплатном газе льготникам

Верховный Совет принял закон о бесплатном газе льготникам

25/01/2017 - 21:45
Общество

27 кубометров бесплатно газа в течение года и еще по 140 кубов ежемесячно в течение отопительного сезона. Верховный Совет принял поправки в закон о бюджете, в соответствии с которыми социально уязвимым слоям населения будут предоставлены льготы на голубое топливо.

подробнее
Членов многодетных семей освободят от оплаты предпринимательского патента

Членов многодетных семей освободят от оплаты предпринимательского патента

25/01/2017 - 21:42
Экономика

Шаги навстречу бизнесу. Депутаты Верховного Совета воплощают в жизнь меры по поддержке малых предпринимателей. Уже приняты законопроекты, которые освобождают от платы за патенты членов многодетных семей.

подробнее
Приднестровье близко к преодолению эпидемиологического порога

Приднестровье близко к преодолению эпидемиологического порога

25/01/2017 - 21:33
Здравоохранение

Заболеваемость высокая, практически достигнут эпидемиологический порог. Рост отмечается во всех районах республики. В столице закрыты 5 детсадовских групп.

подробнее
Приняты заявления о снятии полномочий с председателя Арбитражного суда и экс-депутата Т. Туранской

Верховный Совет принял заявления о снятии полномочий с председателя Арбитражного суда и экс-депутата Татьяны Туранской

25/01/2017 - 21:26
Политика/Президент

Верховный Совет одобрил отставку председателя Арбитражного суда Приднестровья. Накануне Мария Мельник направила в адрес законодательного органа заявление о сложении полномочий. Досрочную отставку Мельник принял и глава государства.

подробнее
Танкисты отрабатывают навыки стрельбы по условному противнику

Танкисты отрабатывают навыки стрельбы по условному противнику

25/01/2017 - 21:20
Другие новости

Поразить мишени, знать технические характеристики вооружения и уметь перевести бронемашину с походного положения в боевое. На протяжении сегодняшних суток танкисты отрабатывают навыки стрельбы по условному противнику.

подробнее
все новости

Мобильность

Партнеры

Мы в соцсетях