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2 сезон 1 серия (повтор)

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Программа "Вовремя" - 9/01/17

09.01

ВОВРЕМЯ: ВОВРЕМЯ - 09/01/17

Проверку стихией прошли. В борьбе с непогодой были задействованы 112 единиц спецтехники и 153 человека. Не дать людям замерзнуть.

ЛА ТИМП - 09/01/17

09.01

ЛА ТИМП: ЛА ТИМП - 09/01/17

ВЧАСНО - 09/01/17

09.01

ВЧАСНО: ВЧАСНО - 09/01/17

Программа "Вовремя" - 6/01/17

06.01

ВОВРЕМЯ: ВОВРЕМЯ - 06/01/17

Сочельник - последний, самый строгий день сорокадневного поста. Православные верующие готовятся праздновать Рождество. Какое Рождество без калача на столе?

Программа "Вовремя" - 5/01/17

05.01

ВОВРЕМЯ: ВОВРЕМЯ - 05/01/17

Снег, метель и гололедица. Приднестровье готовится к резкому изменению погодных условий. Коммунальные службы будут работать в усиленном режиме. 21 год специальной моторизованной войсковой части.

Программа "Вовремя" - 4/01/17

04.01

ВОВРЕМЯ: ВОВРЕМЯ - 04/01/17

Ознакомительная встреча или первый шаг на пути к конструктивному диалогу? Приднестровье посетил Президент Республики Молдовы. Миротворческая операция, работа ОКК, уголовные дела.

Программа "Вовремя" - 9/01/17
ЛА ТИМП - 09/01/17
ВЧАСНО - 09/01/17
Программа "Вовремя" - 6/01/17
Программа "Вовремя" - 5/01/17
Программа "Вовремя" - 4/01/17

Фильмы скоро

10.01
Папа в законе. 1 серия
14.01
Прорва
11.01
Водная жизнь
14.01
Снова ты
11.01
Сюрприз
13.01
Жених по объявлению

Новости

Последствия непогоды в республике

Последствия непогоды в республике

09/01/2017 - 21:54
Погода

В минувшие выходные коммунальные службы работали в усиленном режиме. Расчистить трассы, ликвидировать заносы и восстановить утерянное транспортное сообщение с некоторыми селами – работы ведутся до сих пор.

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Тирасполь проверку холодом прошел

Тирасполь проверку холодом прошел

09/01/2017 - 21:36
Общество

Сработали на твердую «четверку». На аппаратном совещании в столичной администрации подвели итоги работы коммунальщиков и служб благоустройства. В последние несколько дней они работали в усиленном режиме.

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Наступил травмоопасный период

Наступил травмоопасный период

09/01/2017 - 21:29
Общество

Зима наиболее травоопасное время. В этот период количество пациентов в больницах резко возрастает. Специалисты напоминают, не стоит забывать о мерах безопасности.

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Спасатели провели рейд для оказания помощи малоимущим в обогреве домов

Спасатели провели рейд для оказания помощи малоимущим в обогреве домов

09/01/2017 - 21:24
Общество

Морозы крепчают. В зимний сезон спасатели традиционно проводят акцию в поддержку малоимущих. Помочь в обогреве домов с печным отоплением и не дать людям замёрзнуть - с такой миссией аварийно-спасательные службы побывали в Бендерах и Рыбнице.

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Архиерейская ёлка для маленьких жителей столицы

Архиерейская ёлка для маленьких жителей столицы

09/01/2017 - 21:17
Культура

В Рождество в столице прошла архиерейская елка для воспитанников воскресных школ и не только. Организаторы детского праздника - Тираспольско - Дубоссарская епархия. Маленьких зрителей ждала не только новогодняя сказка, но и сладкие подарки.

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Приднестровье ожидает очередной транш российской гуманитарной помощи

Приднестровье ожидает очередной транш российской гуманитарной помощи

09/01/2017 - 15:48
Общество

Приднестровские пенсионеры получили в январе пенсии без надбавки. Речь о российской гуманитарной помощи. В министерстве по социальной защите и труду отметили, что ситуация носит временный характер.

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В Приднестровье для безработных отменили обязательные отработки

В Приднестровье для безработных отменили обязательные отработки

09/01/2017 - 15:41
Общество

Отрабатывать не придётся. В Приднестровье для безработных граждан отменили обязательные общественные работы – те самые четыре дня в месяц, которые безработные посвящали социально полезным видам деятельности. Это было одно из главных условий для получения пособия.

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В Тирасполе и Бендерах начали определять в продуктах питания радиацию

В Тирасполе и Бендерах начали определять в продуктах питания радиацию

09/01/2017 - 15:35
Другие новости

Не допустить радиоактивные продукты питания на прилавки Приднестровья. В Тирасполе и Бендерах начали работать специальные установки радиационного контроля. Такое оборудование в республике появилось впервые.

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Рождественская сказка для маленьких жителей Бендер

Рождественская сказка для маленьких жителей Бендер

09/01/2017 - 15:28
Культура

Рождественскую сказку ежегодно дарит маленьким бендерчанам русская община «Добрыня». В этот раз детвора вместе со сказочными героями раскрыла волшебный ларец Деда Мороза и отправилась в путешествие по русским народным сказкам.

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Последствия непогоды обсудили в Слободзейском районе

Последствия непогоды обсудили в Слободзейском районе

09/01/2017 - 12:40
Другие новости

В Слободзейском районе в пунктах обогрева пока без обращений, на дежурстве – Штаб гражданской защиты. Об этом сообщили на аппаратном совещании у главы района. Ситуацию на дорогах, а также другие последствия снежных заносов обсуждали сегодня.

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