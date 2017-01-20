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06:30

Мультфильм

Мультфильм - 22/01/17

07:00

Давай дружить

Давай дружить - 22/01/17

07:10

Мультфильм с сурдопереводом

Мультфильм с сурдопереводом - 22/01/17

07:45

Слово пастыря

Слово пастыря - 22/01/17

08:00

Служу Отечеству

Служу Отечеству - 22/01/17

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Емисиуня та - 21/01/17

21.01

Емисиуня та: Емисиуня та - 21/01/17

Программа "Вкусные путешествия" - 21/01/17

21.01

Вкусные путешествия: Вкусные путешествия - 21/01/17

Программа "Вовремя" - 20/01/17

20.01

ВОВРЕМЯ: ВОВРЕМЯ - 20/01/17

Медицина будет бесплатной. Вопросы здравоохранения - под личным контролем главы государства. В Рыбнице готовятся к открытию противотуберкулезного диспансера.

ЛА ТИМП - 20/01/17

20.01

ЛА ТИМП: ЛА ТИМП - 20/01/17

ВЧАСНО - 20/01/17

20.01

ВЧАСНО: ВЧАСНО - 20/01/17

Житлове питання на контролі у Президента. У республіці почалась розробка програми доступного житла. Реформа лікувально-діагностичних центрів та пільгове надання медпослуг ветеранам.

Программа "Вовремя" - 19/01/17

19.01

ВОВРЕМЯ: ВОВРЕМЯ - 19/01/17

Праздник с древней  историей и духовным смыслом. В этот день освящена вся вода, православные празднуют Крещение. Достичь прогресса в формате «5+2». Встреча Президента с делегацией ОБСЕ.

Емисиуня та - 21/01/17
Программа "Вкусные путешествия" - 21/01/17
Программа "Вовремя" - 20/01/17
ЛА ТИМП - 20/01/17
ВЧАСНО - 20/01/17
Программа "Вовремя" - 19/01/17

Фильмы скоро

25.01
Я, робот
25.01
Судьба напрокат
22.01
Москва, я терплю тебя
25.01
Радио
22.01
Гороскоп на удачу
23.01
Иллюзионист

Новости

Разработка единого механизма государственных расходов

Разработка единого механизма государственных расходов

20/01/2017 - 22:04
Экономика

Разработка единого механизма государственных расходов. Это задача максимум для  участников рабочей группы по работе над проектом концепции бюджетной и налоговой политики на 2018 год и среднесрочную перспективу. 

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Рыбницкий диагностический центр войдет в состав центральной районной больницы

Рыбницкий диагностический центр войдет в состав центральной районной больницы

20/01/2017 - 21:58
Здравоохранение

Рыбницкий диагностический центр снова войдет в состав центральной районной больницы. По словам врачей, такое слияние призвано улучшить качество медицинского обслуживания. Сейчас в медицинском учреждении оказывают медицинскую помощь только на бесплатной основе.

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МВД: итоги 2016 года

МВД: итоги 2016 года

20/01/2017 - 21:53
Общество

Работать не на количество, а на качество. И больше внимания - профилактике преступлений. Президент Приднестровья принял участие в коллегии министерства внутренних дел.

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В Дубоссарах будет создан Общественный совет предпринимателей

В Дубоссарах будет создан Общественный совет предпринимателей

20/01/2017 - 21:47
Общество

В Дубоссарах появится Общественный совет предпринимателей. Такое решение было принято на встрече главы госадминистрации с бизнесменами. 2017-й - Год предпринимательства. На встрече говорили, государство намерено оказать содействие и поддержку всем, кто желает развивать свое дело.

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Изменения в инвестпрограмме по восстановлению оросительных систем

Изменения в инвестпрограмме по восстановлению оросительных систем

20/01/2017 - 21:44
Экономика

Контракты подписаны, первый проект уже практически завершен. Реконструкцию оросительных систем Приднестровья обсудили в министерстве сельского хозяйства. Его посетили гости из России - непосредственные разработчики программы. Какие изменения планируется в нее внести и почему.

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В Дубоссарах открылась выставка Анатолия Колчака

В Дубоссарах открылась выставка Анатолия Колчака

20/01/2017 - 21:30
Культура

Его называют живой легендой, а он смущённо улыбается и продолжает творить. В картинной галерее Дубоссар открылась персональная выставка заслуженного художника республики Анатолия Колчака. Ученик знаменитого Фойницкого, он сам стал наставником для многих выдающихся художников современности. 

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УИН №2 в преддверии 70-летнего юбилея

УИН №2 в преддверии 70-летнего юбилея

20/01/2017 - 21:22
Другие новости

От лагеря для немецких военнопленных до современной колонии строгого режима. Такова история учреждения исполнения наказания №2. В конце января колония отметит свое 70-летие. В канун юбилея здесь открыли тренажерный зал для сотрудников. О праздниках и буднях режимного объекта.

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Приднестровская медицина должна стать бесплатной

Приднестровская медицина должна стать бесплатной

20/01/2017 - 16:16
Здравоохранение

Медицина будет бесплатной. Пока только для некоторых льготников. На совещании у главы государства обсудили реформу лечебно-диагностических центров, оказание медицинских услуг ветеранам и другие актуальные вопросы здравоохранения.

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В Рыбнице готовится к сдаче противотуберкулезный диспансер

В Рыбнице готовится к сдаче противотуберкулезный диспансер

20/01/2017 - 16:01
Здравоохранение

Последние штрихи перед запуском. В Рыбнице готовятся к открытию противотуберкулезного диспансера, построенного по линии АНО «Евразийская интеграция».

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Расширение партнёрского сотрудничества Приднестровья с Италией

Расширение партнёрского сотрудничества Приднестровья с Италией

20/01/2017 - 15:48
Общество

Текстиль, машиностроение и пищевая промышленность. В министерстве экономики делегация из Италии пообщалась с представителями крупного бизнеса Приднестровья. Говорили о перспективах сотрудничества.

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