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Кадровые назначения в печатных СМИ республики. Главным редактором газеты «Приднестровье» назначен Александр Карасёв. О каких-либо нововведениях говорить еще рано, признается журналист и отмечает, что все время газета работала на высоком уровне.
В Бендерах на здании высшего художественного колледжа появится памятная доска Виктору Постойкину – директору и основателю учебного заведения.
В Каменке в городской школе №2 ведется реконструкция кровли спортзала и пищеблока. Ремонту подлежит более 600 квадратных метров шиферной крыши. На сегодняшний день третья часть работ уже выполнена.
В Дубоссарах готовятся отметить один из главных православных праздников – Крещение Господне. В этот день по традиции верующие совершают обряд купания. Как сделать его безопасным, решали в госадминистрации Дубоссарского района.
Помочь всем миром. Благотворительный концерт в поддержку Вячеслава Сироткина прошел в Слободзее. Напомним, у 32-летнего мужчины – рак. Срочно требуется операция. Надежду на жизнь подарили в российской клинике. Необходимы средства. Сумма в один миллион российских рублей для семьи неподъемная.
Праздник для самых умных, талантливых и спортивных! В Рыбнице прошел новогодний бал для одаренных детей. В нем приняли участие 100 лучших учеников города и района.
Сохранить историю и культуру. Слободзейскому казачьему округу – 25 лет. Вот уже четверть века казаки чтут свои традиции и воспитывают молодое поколение. В этот день пять человек приняли присягу и поклялись в верности Черноморскому казачеству.
Подготовка к Крещению в Слободзее и столице, деятельность коммунальщиков в морозы и работа с обращениями жителей – в госадминистрации Слободзейского района прошло аппаратное совещание.
Зимняя стужа беспощадна, особенно к бездомным животным. Бендерский приют для четвероногих в морозы как никогда нуждается в помощи. И она пришла – в лице парканских школьников.
Зима по факту, а не только по календарю. Неделя выдалась сложной. Борьба с непогодой – на первом плане. Даже там, где снег – экзотика. В Италии закрыты автострады, замерзли сразу несколько знаменитых фонтанов в Риме. В Альпах температура опускалась до минус 27.