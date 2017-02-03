В Румынии бушует эпидемия кори. В 34 округах из 41 более двух тысяч случаев заболевания, 15 детей уже погибли. Все они были не привиты. В соседней Молдове обеспокоены, так как в 2006 году корь уже попадала к ним из Румынии.