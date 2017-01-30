27 кубометров бесплатно газа в течение года и еще по 140 кубов ежемесячно в течение отопительного сезона. Верховный Совет принял поправки в закон о бюджете, в соответствии с которыми социально уязвимым слоям населения будут предоставлены льготы на голубое топливо.