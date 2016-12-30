Скоро в эфире

11:45

Комедия

Золотая невеста

13:25

Комедия

Рождественские каникулы

15:00

Юмор

Уральские пельмени

17:00

Музыкальный привет

Музыкальный привет - 01/01/17

18:20

Комедия

Пес Барбос и необычный кросс

Вся программа передач

Новое видео

Новогоднее обращение президента ПМР Вадима Николаевича Красносельского - 31/12/16

31.12

Приднестровье - наше всё!: Новогоднее поздравление президента ПМР Вадима Николаевича Красносельского

Программа "Вовремя" - 30/12/16

30.12

ВОВРЕМЯ: ВОВРЕМЯ - 30/12/16

На страже мира и безопасности. Сопредседатели ОКК поздравили миротворцев с Новым годом. Прославляя имена и подвиги. В столице установили памятную доску Герою Великой Отечественной – Николаю Шутту.

Программа "Афиша" - 30/12/16

30.12

Афиша: Афиша - 30/12/16

ЛА ТИМП - 30/12/16

30.12

ЛА ТИМП: ЛА ТИМП - 30/12/16

ВЧАСНО - 30/12/16

30.12

ВЧАСНО: ВЧАСНО - 30/12/16

Автолюбителям на замітку. Правила зупинки і перетину тираспольського моста змінені. «Подаруй Новий рік онкохворій дитині». Цього разу волонтери побували в Рибницькому районі. Дива під Новий рік.

Новогодние поздравления членов правительства ПМР. Часть 2

30.12

Приднестровье - наше всё!: Новогодние поздравления членов правительства ПМР. Часть 2

Новогоднее обращение президента ПМР Вадима Николаевича Красносельского - 31/12/16
Программа "Вовремя" - 30/12/16
Программа "Афиша" - 30/12/16
ЛА ТИМП - 30/12/16
ВЧАСНО - 30/12/16
Новогодние поздравления членов правительства ПМР. Часть 2

Фильмы скоро

04.01
Всегда говори «ДА
05.01
Золушка
03.01
Ирония судьбы, или С легким паром
06.01
Десятое королевство. 5 серия
01.01
Самогонщики
02.01
Четыре Рождества

Новости

Спасатели республики отметили свой профессиональный праздник

Спасатели республики отметили свой профессиональный праздник

30/12/2016 - 22:02
Общество

Более 4,5 тысяч выездов, более десятка спасенных жизней, спасенное имущество на сумму более 13 млн рублей - заслуга наших спасателей в этом году. Служба, созданная 8 лет назад, за время существования доказала свою эффективность и необходимость.

подробнее
Назначен министр просвещения

Назначен министр просвещения

30/12/2016 - 21:51
Образование

Назначен министр просвещения. Глава государства подписал соответствующий указ. Коллективу ведомства представили нового руководителя.

подробнее
В Тирасполе установили памятную доску Герою Великой Отечественной – Николаю Шутту

В Тирасполе установили памятную доску Герою Великой Отечественной – Николаю Шутту

30/12/2016 - 21:48
Общество

Памятная доска в честь Героя Советского Союза, легендарного летчика-истребителя Николая Константиновича Шутта, сегодня была установлена на здании дома, где жил ветеран Великой Отечественной.

подробнее
Сопредседатели ОКК поздравили миротворцев с наступающим Новым годом

Сопредседатели ОКК поздравили миротворцев с наступающим Новым годом

30/12/2016 - 21:45
Общество

В Объединённой контрольной комиссии уже стало традицией в канун Нового года, объезжать миротворческие посты для того, чтобы поздравить военнослужащих с праздником. Представители России, Приднестровья и Молдовы посетили сразу 4 объекта в центральной Зоне безопасности.

подробнее
Предновогодний концерт симфонического оркестра

Предновогодний концерт симфонического оркестра

30/12/2016 - 21:43
Культура

Музыка американских и русских современных композиторов, зарисовки с Кубы и всем известные композиции. Завершающий концерт «Новогодний серпантин» государственного симфонического оркестра Приднестровья прошел накануне во Дворце республики.  

подробнее
Приднестровские байкеры провели новогоднюю акцию

Приднестровские байкеры провели новогоднюю акцию

30/12/2016 - 21:38
Культура

Накануне Тирасполь оглушил рёв мотоциклов. Приднестровские байкеры и автомобилисты праздничным пробегом проехались по улицам города и передавали новогоднее настроение жителям столицы. 

подробнее
Президентская ёлка в Бендерах

Президентская ёлка в Бендерах

30/12/2016 - 21:29
Культура

В преддверии Нового года во всех городах Приднестровья прошли Президентские ёлки. Сегодня глава государства поздравил юных бендерчан с наступающим Новым годом. Сказочные персонажи, конкурсы, игры, хороводы создали праздничную атмосферу.

подробнее
Символ Нового года – огненный петух

Символ Нового года – огненный петух

30/12/2016 - 21:21
Культура

2017 год пройдет под символом огненного петуха. Как подготовиться к встрече Нового года и чего нам ждать от огненного покровителя?

подробнее
Праздничный выпуск программы «Утренний fresh» на Радио 1 три часа дарил новогоднее настроение

Праздничный выпуск программы «Утренний fresh» на Радио 1 три часа дарил новогоднее настроение

30/12/2016 - 21:14
Культура

В последние дни перед Новым годом всегда наступает предпраздничная суета, ведущие программы «Утренний fresh» на Радио 1 разбудили всех своих слушателей, чтобы те успели закончить все свои дела перед главным зимним праздником.

подробнее
В Дубоссарах подвели итоги акции «Напиши письмо Деду Морозу»

В Дубоссарах подвели итоги акции «Напиши письмо Деду Морозу»

30/12/2016 - 21:08
Культура

В Дубоссарах подвели итоги акции «Напиши письмо Деду Морозу». В этом году подарки накануне праздника получили более 500 юных жителей города и района.

подробнее
все новости

Мобильность

Партнеры

Мы в соцсетях