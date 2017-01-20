В Дубоссарах появится Общественный совет предпринимателей. Такое решение было принято на встрече главы госадминистрации с бизнесменами. 2017-й - Год предпринимательства. На встрече говорили, государство намерено оказать содействие и поддержку всем, кто желает развивать свое дело.