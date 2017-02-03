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Поваца пэсторулуй - 04/02/17

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Мультфильм с сурдопереводом - 04/02/17

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ЛА ТИМП - 03/02/17

03.02

ЛА ТИМП: ЛА ТИМП - 03/02/17

ВЧАСНО - 03/02/17

03.02

ВЧАСНО: ВЧАСНО - 03/02/17

Економія бюджетних коштів. В Уряді оптимізацію міністерств і відомств почнуть з себе. На порядку денному – соціальні питання.

Программа "ВОВРЕМЯ" - 02/02/17

02.02

ВОВРЕМЯ: ВОВРЕМЯ - 02/02/17

Сотрудничество с Россией и исполнение бюджета в первом квартале 2017-го обсуждали на заседании Правительства. Распределение земель или рейдерский захват?

Программа "Вне игры". Борис Барсков - 02/02/17

02.02

Вне игры: Борис Барсков - 02/02/17

ЛА ТИМП - 02/02/17

02.02

ЛА ТИМП: ЛА ТИМП - 02/02/17

ВЧАСНО - 02/02/17

02.02

ВЧАСНО: ВЧАСНО - 02/02/17

Молдо-придністровське врегулювання. Президент Вадим Красносельський зустрівся з главою місії ОБСЄ в Молдові та послом Великої Британії.

ЛА ТИМП - 03/02/17
ВЧАСНО - 03/02/17
Программа "ВОВРЕМЯ" - 02/02/17
Программа "Вне игры". Борис Барсков - 02/02/17
ЛА ТИМП - 02/02/17
ВЧАСНО - 02/02/17

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06.02
Палач. 4 серия (повтор)
06.02
Мисс Конгениальность
04.02
Любовь по правилам и без
05.02
Ван Хельсинг
05.02
Стой! Или моя мама будет стрелять
06.02
Киномарафон

Новости

Вадим Красноселький лично встретился с гражданами

Вадим Красноселький лично встретился с гражданами

03/02/2017 - 22:01
Политика/Президент

Помощь с трудоустройством, выделением денег на сложную медицинскую процедуру за рубежом или оказание содействие в развитии патриотизма у молодого поколения. Вадим Красносельский встретился с жителями республики. О чем просили помочь главу государства люди?

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Тарифы на грузоперевозки по железной дороге

Тарифы на грузоперевозки по железной дороге

03/02/2017 - 21:53
Экономика

Тарифы на грузоперевозки по железной дороге. Эта тема не первый год вызывает жаркие споры у аграриев, промышленников и руководства ПЖД. В минэкономразвитии обсудили деликатный для приднестровских предприятий вопрос.

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В Фонде государственного резерва подвели итоги работы за 2016 год

В Фонде государственного резерва подвели итоги работы за 2016 год

03/02/2017 - 21:47
Экономика

Свыше 90 миллионов российских рублей. Именно столько выделил в прошлом году Фонд госрезерва на развитие сельхозпредприятий. Кредитование аграриев и работу банка сельхозразвития обсудили на заседании Фонда.

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Приднестровцам не нужно будет платить за койко-дни не по месту прописки

Приднестровцам не нужно будет платить за койко-дни не по месту прописки

03/02/2017 - 21:43
Здравоохранение

Жители Приднестровья теперь не будут платить за койко-дни, если их направили в больницу не по месту прописки, а неработающим родителям, которые ухаживают за ребенком-инвалидом, будет выплачиваться компенсация. В повестке заседания Правительства – социальные вопросы.

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Для автовладельцев процедура техосмотра не изменится

Для автовладельцев процедура техосмотра не изменится

03/02/2017 - 21:40
Общество

Снова - под ответственность милиции. С 1 февраля в Приднестровье за проведение техосмотра отвечает министерство внутренних дел, соответствующий Указ накануне подписал президент.

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Как тренируются пожарные?

Как тренируются пожарные?

03/02/2017 - 21:38
Общество

Откинув страх и сомнения, они борются с огнем, чтобы спасти жизни. Пожарная помощь – им, как и скорой, главное успеть вовремя и слаженно сработать. Навыки профессионального мастерства пожарные отрабатывают на соревнованиях. В столице за звание лучшего боролись пожарные всей республики.

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Интервью с Маргаритой Шеметовой по выплатам пособий родителям детей-инвалидов

Интервью с Маргаритой Шеметовой по выплатам пособий родителям детей-инвалидов

03/02/2017 - 21:34
Общество

2 февраля Правительство приняло Постановление, по которому теперь пособия будут выплачиваться неработающим родителям детей-инвалидов. Как именно это будет работать, подробнее расскажет начальник Государственной службы по социальной защите и труду Маргарита Шеметова. 

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Случаев заболевания корью в республике не зафиксировано

Случаев заболевания корью в республике не зафиксировано

03/02/2017 - 21:29
Здравоохранение

В Румынии бушует эпидемия кори. В 34 округах из 41 более двух тысяч случаев заболевания, 15 детей уже погибли. Все они были не привиты. В соседней Молдове обеспокоены, так как в 2006 году корь уже попадала к ним из Румынии.

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Вода для полива сельхозземель станет дешевле

Вода для полива сельхозземель станет дешевле

03/02/2017 - 21:22
Другие новости

Стоимость воды для полива земель сельхозназначения будет снижена. По поручению президента профильные министерства и ведомства работают над реализацией этой программы. Сейчас тариф на воду для крупных сельхозпроизводителей и фермерских хозяйств составляет 90 копеек за кубометр.

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Комфортные условия для пациентов госпиталя инвалидов Великой Отечественной войны

Комфортные условия для пациентов госпиталя инвалидов Великой Отечественной войны

03/02/2017 - 15:32
Здравоохранение

Комфорт для пациентов и врачей. Заканчивается реконструкция отделения восстановительного лечения в госпитале инвалидов Великой Отечественной войны.

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