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2 сезон 1 серия (повтор)
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В минувшие выходные коммунальные службы работали в усиленном режиме. Расчистить трассы, ликвидировать заносы и восстановить утерянное транспортное сообщение с некоторыми селами – работы ведутся до сих пор.
Сработали на твердую «четверку». На аппаратном совещании в столичной администрации подвели итоги работы коммунальщиков и служб благоустройства. В последние несколько дней они работали в усиленном режиме.
Зима наиболее травоопасное время. В этот период количество пациентов в больницах резко возрастает. Специалисты напоминают, не стоит забывать о мерах безопасности.
Морозы крепчают. В зимний сезон спасатели традиционно проводят акцию в поддержку малоимущих. Помочь в обогреве домов с печным отоплением и не дать людям замёрзнуть - с такой миссией аварийно-спасательные службы побывали в Бендерах и Рыбнице.
В Рождество в столице прошла архиерейская елка для воспитанников воскресных школ и не только. Организаторы детского праздника - Тираспольско - Дубоссарская епархия. Маленьких зрителей ждала не только новогодняя сказка, но и сладкие подарки.
Приднестровские пенсионеры получили в январе пенсии без надбавки. Речь о российской гуманитарной помощи. В министерстве по социальной защите и труду отметили, что ситуация носит временный характер.
Отрабатывать не придётся. В Приднестровье для безработных граждан отменили обязательные общественные работы – те самые четыре дня в месяц, которые безработные посвящали социально полезным видам деятельности. Это было одно из главных условий для получения пособия.
Не допустить радиоактивные продукты питания на прилавки Приднестровья. В Тирасполе и Бендерах начали работать специальные установки радиационного контроля. Такое оборудование в республике появилось впервые.
Рождественскую сказку ежегодно дарит маленьким бендерчанам русская община «Добрыня». В этот раз детвора вместе со сказочными героями раскрыла волшебный ларец Деда Мороза и отправилась в путешествие по русским народным сказкам.
В Слободзейском районе в пунктах обогрева пока без обращений, на дежурстве – Штаб гражданской защиты. Об этом сообщили на аппаратном совещании у главы района. Ситуацию на дорогах, а также другие последствия снежных заносов обсуждали сегодня.